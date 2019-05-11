Депозиты. Как вложить деньги в банк и не прогадать

Пока финансовые организации учат брать «кредит с умом», мы расскажем вам о депозитах, ведь именно они действительно позволят не только сохранить деньги, но и преумножить их.

Депозиты — один из самых популярных видов вложения кыргызстанцев.

Банковский сектор самый развитый в финансовой отрасли Кыргызстана и предлагает много различных вариантов вложений. Но можно потеряться или даже запутаться в выборе.

Редакция 24.kg предлагает читателям ответы на большинство вопросов, возникающих при вложении денег в депозиты.

Кто сохранит мои деньги

Самое главное, о чем стоит подумать перед вложением средств, — это вопрос гарантии сохранности денег. Проще говоря, сначала надо узнать, защищен ли ваш вклад на случай нестабильной ситуации в банке или его банкротства.

В Кыргызстане защищены депозиты до 200 тысяч сомов. Возврат денег гарантирует Агентство по защите депозитов КР.

Если вы вложили сумму более 200 тысяч сомов, то Агентство по защите депозитов не гарантирует возврат средств выше установленной суммы.

Стоит помнить, что сумма до 200 тысяч сомов включает в себя не только сам вклад, но и проценты по нему. Если вы положили в банк 190 тысяч сомов под 4 процента годовых на год, то к концу срока должны получить 197 тысяч 600 сомов. В случае банкротства банка Агентство по защите депозитов гарантирует вам выплату 197 тысяч 600 сомов, то есть сумму вклада, включая начисленные проценты.

Начисляют проценты по ставке, указанной в договоре банковского вклада. Она не может быть выше учетной ставки Национального банка на дату наступления гарантийного случая.

Сейчас учетная ставка составляет 4,5 процента. Поэтому если вы вложили деньги, к примеру, под 10 процентов годовых, то при наступлении гарантийного случая недополученный вами процент начислят по 4,5 процента годовых.

Если у вас несколько депозитов в разных банках, то при наступлении гарантийного случая в каждом из них вы имеете право на компенсацию от каждого банка.

Если вы вложили деньги в иностранной валюте, Агентство по защите депозитов вернет вам деньги в национальной валюте, также не более 200 тысяч сомов, рассчитанной по учетному курсу Нацбанка на день гарантийного случая.

Сумма по депозиту, оформленному на ребенка, выплачивается законному представителю, указанному в договоре банковского вклада.

Какие бывают депозиты

С сохранностью средств разобрались. Теперь надо изучить, какие виды депозитов бывают. Сразу отметим, что депозиты могут быть смешанными.

У каждого вида депозитов есть особенности. Например, при срочном депозите вложенную сумму снимать нельзя, начисленные проценты снимаются согласно договору (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, в конце срока).

Если вы положили деньги на депозит с возможностью пополнения, то после каждого дополнительного вложения средств на депозитный счет процент исчисляют на увеличенную сумму. К примеру, вы вложили 1 тысячу сомов под 10 процентов годовых на год. Каждый месяц вы пополняете депозит на 100 сомов. В итоге в первый месяц вам начисляют 10 процентов на 1 тысячу сомов, на второй месяц после пополнения — 1,1 тысячи, на третий — 1,2 тысячи и так далее.

Открытие депозита с возможностью снятия средств не означает, что можно забирать со счета любую сумму и когда захочется.

В этом виде депозита есть ограничения как по сумме неснижаемого остатка, так и по сумме и количеству снятий со счета. Например, если неснижаемый остаток депозита равен 2 тысячам сомов, а на счету 3 тысячи сомов, вы сможете снять только 1 тысячу сомов. Или, например, можете снять не более 5 тысяч сомов в месяц с депозита либо можете частично снимать деньги не более одного раза в месяц.

В случае вложения средств на депозит с капитализацией проценты по нему начисляются на основную сумму ежемесячно или ежегодно.

Например, вы вложили 10 тысяч сомов на два года под 10 процентов годовых с ежегодной капитализацией. К концу первого года у вас накопится 1 тысяча сомов в виде процентов. Эти деньги прибавятся к основной сумме, и на второй год вам будут начисляться 10 процентов уже на 11 тысяч сомов. За второй год вам начислят 1,1 тысячи сомов процентов. Это и есть капитализация.

Расчет даты капитализации может быть фактическим — год/месяц с момента заключения договора либо согласно календарному году.

При открытии детского депозита для составления договора, кроме свидетельства о рождении, понадобится и паспорт родителя.

Зачастую в детских депозитах есть возможность ежемесячного пополнения. Еще одна их особенность в том, что такие депозиты открываются на достаточно долгий срок и часто подразумевают капитализацию.

Обезличенные металлические счета — новый и пока слабо известный в Кыргызстане вид депозита. Доход по нему зависит от колебания цен на драгоценные металлы. Например, вы вложили 5 тысяч сомов, которые равнялись 1 грамму золота. Получается, что на счете не деньги, а драгметалл. Если через полгода цена на 1 грамм золота вырастет до 5,5 тысячи сомов, то вы можете снять деньги, сконвертировав свой грамм золота в сомы. Ваш доход в этом случае составит 500 сомов.

Какие депозиты лучше выбрать

Есть несколько простых правил, которые позволят вложить деньги в депозиты выгоднее.

В первую очередь специалисты советуют выбирать депозиты с капитализацией. Чем чаще происходит капитализация, тем лучше.

Помните: чем дольше срок депозита, тем выше процент. Чем выше вкладываемая сумма, тем выше процент.

При вложении крупных сумм можно договориться с банком об индивидуальной процентной ставке, которая будет выше, чем предлагает тарифная сетка.

Сегодня размеры процентных ставок по депозитам в национальной валюте выше, чем в иностранной. Это сделано в рамках программы Нацбанка по снижению уровня долларизации экономики.

И еще. Если вы решили положить деньги на депозит, то не надо бежать в первый попавшийся банк. Потратьте немного времени на изучение условий в нескольких банках, выберите самый выгодный для вас вариант и только потом заключайте договор.

Материал подготовлен при поддержке финансовой компании «Сенти».