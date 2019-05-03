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Экономика

Экономика в странах-импортерах нефти замедлится до 4,5 процента в 2019 году

Ожидается, что экономический рост стран-импортеров нефти и газа региона Кавказа и Центральной Азии снизится с 5,1 процента в 2018 году до 4,5 процента в 2019-2020 годах. Об этом говорится в новом отчете «Перспективы развития региональной экономики» Международного валютного фонда.

Снижение прогноза связано с ослаблением внешнего спроса и снижением притоков денежных переводов. Все это последствия замедления темпов роста в странах — партнерах по торговле, особенно в России. Ожидается, что Таджикистан испытает самое значительное падение темпов роста, поскольку продолжающаяся консолидация бюджета усиливает негативный эффект от сокращения денежных переводов.

«Конъюнктура мирового финансового рынка в последнее время стала более благоприятной, но, вероятно, останется волатильной, и настроения на рынке могут резко поменяться. Если это произойдет, спреды могут резко вырасти, подвергая страны риску переоценки внешнего долга (Кыргызстан, Таджикистан) и напряженности финансового сектора (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан)», — говорится в сообщении.
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