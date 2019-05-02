Добыча урана на Иссык-Куле. ГКПЭН считает, что инвестора нужно поддержать

«По Кызыл-Омполу позиция Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования такова, что мы должны поддержать инвестора», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша председатель Госкомитета промышленности, энергетики и промышленности Эмиль Осмонбетов.
«Если будут нарушения, то надо применять меры воздействия в рамках законодательства. Здесь речь об обеззараживании территории, уран будет вывозиться», — подчеркнул Эмиль Осмонбетов.
Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта.
Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.
Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили.