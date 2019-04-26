При исследованиях новых урановых объектов важна экологическая безопасность

«Крайне важно, чтобы исследования новых урановых объектов в регионе проводили только при условии максимального соблюдения экологической и технической безопасности», — заявил 24.kg специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Петер Буриан.

По его словам, на последней донорской конференции по рекультивации урановых объектов в Центральной Азии в ноябре 2018 года ЕС выделил дополнительно 10 миллионов евро. Эти средства дополняют 16 миллионов евро, предоставленные Евросоюзом ранее.

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«Начало первых работ по рекультивации ожидается в конце 2019-го при условии оперативного согласования всех вопросов с кыргызской стороной. В то же время общую стоимость работ на семи выбранных объектах в регионе оценивают в 85 миллионов евро, из которых 50 миллионов евро еще не нашли. Поэтому чрезвычайно важно продолжать совместную работу с потенциальными донорами, включая страны Центральной Азии, по разъяснению всех рисков для экологии и безопасности для привлечения недостающих средств», — подчеркнул Петер Буриан.

«Эти вопросы мы обсудили на встрече в МИД КР 24 апреля. Мы ценим, что Кыргызстан в этом вопросе играет ведущую роль, и призываем остальные государства региона активизировать усилия. ЕС привержен и дальше работать в этом направлении для мобилизации всех ресурсов, чтобы проблема уранового наследия была решена без задержек. Мы прекрасно понимаем, что расплатой за пассивность и возможную экологическую катастрофу станут гораздо большие финансовые потери, не говоря о влиянии на здоровье жителей региона и продовольственную безопасность Ферганской долины», — заключил он.