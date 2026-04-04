В Кыргызстане МЧС ведет работы по обезвреживанию радиоактивных отходов

Министерство чрезвычайных ситуаций КР продолжает работы по рекультивации урановых хвостохранилищ и обеспечению экологической безопасности в регионах, сообщили в ведомстве. 

Отмечается, что на сегодняшний день в ведении МЧС находятся 60 радиоактивных и токсичных объектов, включая 33 хвостохранилища и 27 горных отвалов, общий объем которых составляет 11 миллионов кубических метров.

По данным ведомства, в рамках работы по обезвреживанию отходов в разных регионах страны продолжается реализация крупных проектов, направленных на снижение экологической угрозы и повышение безопасности населения.

Пресс-центр МЧС КР отмечает, что меры по рекультивации объектов являются частью долгосрочной стратегии государства по охране окружающей среды и предотвращению негативных последствий радиоактивного загрязнения.
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
