В Кыргызстане МЧС ведет работы по обезвреживанию радиоактивных отходов

Министерство чрезвычайных ситуаций КР продолжает работы по рекультивации урановых хвостохранилищ и обеспечению экологической безопасности в регионах, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на сегодняшний день в ведении МЧС находятся 60 радиоактивных и токсичных объектов, включая 33 хвостохранилища и 27 горных отвалов, общий объем которых составляет 11 миллионов кубических метров.

По данным ведомства, в рамках работы по обезвреживанию отходов в разных регионах страны продолжается реализация крупных проектов, направленных на снижение экологической угрозы и повышение безопасности населения.

Пресс-центр МЧС КР отмечает, что меры по рекультивации объектов являются частью долгосрочной стратегии государства по охране окружающей среды и предотвращению негативных последствий радиоактивного загрязнения.