В Кыргызстане МЧС ведет работы по обезвреживанию радиоактивных отходов

Министерство чрезвычайных ситуаций КР продолжает работы по рекультивации урановых хвостохранилищ и обеспечению экологической безопасности в регионах, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на сегодняшний день в ведении МЧС находятся 60 радиоактивных и токсичных объектов, включая 33 хвостохранилища и 27 горных отвалов, общий объем которых составляет 11 миллионов кубических метров.
Пресс-центр МЧС КР отмечает, что меры по рекультивации объектов являются частью долгосрочной стратегии государства по охране окружающей среды и предотвращению негативных последствий радиоактивного загрязнения.