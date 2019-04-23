Узбекистан возобновил экспорт автомобилей в Кыргызстан

GM Uzbekistan начала экспорт автомобилей в Кыргызстан по брендом Ravon. Об этом сообщил официальный сайт компании.

Как сообщалось ранее, компанией был налажен экспорт автомобилей в Беларусь, Афганистан и Таджикистан. Также осуществляется сборка на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанае (Казахстан).

«2019 год в GM Uzbekistan объявлен Годом развития экспортного потенциала, и сегодня компания ведет переговоры по расширению своей деятельности в данном направлении», — говорится в сообщении.

Ранее, по итогам визита делегации Министерства экономики Кыргызстана в Узбекистан сообщалось, что из соседней страны в Кыргызстан ожидаются поставки легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, коммунальной и спецтехники, бытовой электротехники.