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Экономика

Узбекистан возобновил экспорт автомобилей в Кыргызстан

GM Uzbekistan начала экспорт автомобилей в Кыргызстан по брендом Ravon. Об этом сообщил официальный сайт компании.

Как сообщалось ранее, компанией был налажен экспорт автомобилей в Беларусь, Афганистан и Таджикистан. Также осуществляется сборка на казахстанском заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанае (Казахстан).

«2019 год в GM Uzbekistan объявлен Годом развития экспортного потенциала, и сегодня компания ведет переговоры по расширению своей деятельности в данном направлении», — говорится в сообщении.

Ранее, по итогам визита делегации Министерства экономики Кыргызстана в Узбекистан сообщалось, что из соседней страны в Кыргызстан ожидаются поставки легковых и грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной, коммунальной и спецтехники, бытовой электротехники.
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