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Экономика

Нацбанк Кыргызстана ужесточит требования к платежным организациям

В ближайшее время планируют пересмотреть все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности платежных операторов. Об этом сообщил журналистам председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, ситуация с ОсОО «Мобильник» показала, что контроль и установленные защитные механизмы по гарантированию платежей в пользу третьих лиц недостаточно жесткие. Нацбанк решил их пересмотреть.

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«Требования пересмотрят в сторону большего ужесточения», — заключил Толкунбек Абдыгулов.

В конце января начались сбои в работе терминалов ОсОО «Мобильник». Из-за этого от его услуг отказались «Северэлектро», «Ошэлектро» и MegaCom. Позже о временном отказе работать с «Мобильником» сообщили Beeline, О!, интернет-провайдер «Акнет» и Бишкектеплосеть.

6 февраля руководство компании заявило об устранении технической неисправности. Однако позже в системе вновь произошел сбой. НБ КР приостановил лицензии «Мобильника».
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