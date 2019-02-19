Отсутствие данных о конечных выгодополучателях мешает горнодобывающей отрасли

«Если мы хотим побороть коррупцию и навести порядок в горнорудной отрасли, необходимо принять закон, заставляющий все компании открывать информацию о конечных выгодополучателях — держателях акций», — заявил на круглом столе в 24.kg эксперт Шерадил Бактыгулов.
Он отметил, что подобная норма действует в Америке и Канаде.
Он добавил, что в республике прибыль, доходы, полученные от ценных бумаг, не облагают налогами.
«Принятие такого закона прекратит политизацию вопроса, старую тактику передела имущества, когда сначала создают проблему, а потом решают ее за получение доли. Это обычное рейдерство. Есть экономический шантаж, политический. Уменьшится коррупция в этой системе, и увеличатся поступления в бюджет, если с дохода от акций будут платить налоги. Плюс обеспечение прозрачности деятельности горнорудных предприятий», — отметил эксперт.
Напомним, что парламентская фракция «Ата Мекен» разработала законопроект об исключении из Водного кодекса нормы, разрешающей использовать в промышленных целях ледники Давыдова и Лысый, находящиеся в зоне разработки Кумтора.