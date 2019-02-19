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Экономика

Отсутствие данных о конечных выгодополучателях мешает горнодобывающей отрасли

«Если мы хотим побороть коррупцию и навести порядок в горнорудной отрасли, необходимо принять закон, заставляющий все компании открывать информацию о конечных выгодополучателях — держателях акций», — заявил на круглом столе в 24.kg эксперт Шерадил Бактыгулов.

Он отметил, что подобная норма действует в Америке и Канаде.

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«По законодательству Кыргызстана такая информация является закрытой. Получается, что каждый пик вопроса «Кумтора» совпадает с ростом числа миноритариев компании «Центерра», которая и разрабатывает рудник. Надо смотреть, как получены акции, по какой цене, и другие моменты», — сказал Шерадил Бактыгулов.

Он добавил, что в республике прибыль, доходы, полученные от ценных бумаг, не облагают налогами.

«Принятие такого закона прекратит политизацию вопроса, старую тактику передела имущества, когда сначала создают проблему, а потом решают ее за получение доли. Это обычное рейдерство. Есть экономический шантаж, политический. Уменьшится коррупция в этой системе, и увеличатся поступления в бюджет, если с дохода от акций будут платить налоги. Плюс обеспечение прозрачности деятельности горнорудных предприятий», — отметил эксперт.

Напомним, что парламентская фракция «Ата Мекен» разработала законопроект об исключении из Водного кодекса нормы, разрешающей использовать в промышленных целях ледники Давыдова и Лысый, находящиеся в зоне разработки Кумтора. 
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