Бюджет-2018. Как зарабатывали и тратили государственные деньги

Правительство Кыргызстана постепенно готовится к пику выплат по внешнему долгу. Впервые за много лет дефицит республиканской казны минимальный — всего 6,6 миллиарда сомов.

На чем заработало государство

По данным Центрального казначейства, в 2018 году общие доходы республиканского бюджета Кыргызстана составили 135 миллиардов 436 миллионов сомов с учетом специальных средств бюджетных учреждений и грантов программы госинвестиций.

Самые большие поступления пришлись на налоговые доходы. Они принесли бюджету 107 миллиардов 736,9 миллиона сомов. В том числе Налоговая служба собрала 62 миллиарда 65 миллионов сомов, таможня — 41 миллиард 671,8 миллиона сомов.

Неналоговые доходы по итогам 2018 года составили 22 миллиарда 551,99 миллиона сомов. В том числе поступления по специальным средствам бюджетных учреждений (например, оплата за оказание услуг) сложились в сумме 9 миллиардов 325,8 миллиона сомов, дивиденды и прибыль от работы госкомпаний — 5 миллиардов 468,7 миллиона сомов.

На что потратили деньги?

Расходы бюджета по итогам 2018 года составили 142 миллиарда 69,9 миллиона сомов. По сравнению с 2017 годом они увеличились на 1,5 процента, или на 2 миллиарда 139,1 миллиона сомов.

Бюджет Кыргызстана традиционно социально ориентированный. Это означает, что большая часть расходов идет на образование, социальную защиту и здравоохранение.

Кроме того, ежегодно все большую часть в тратах занимает обслуживание государственного долга. Меньше всего денег государство выделяет на охрану окружающей среды — чуть больше 822 миллионов сомов.

Государственный долг Кыргызстана состоит из внешнего (иностранные кредиты) и внутреннего (выпуск и погашение государственных ценных бумаг). В 2018 году расходы на его обслуживание составили:

— внешний — 11 миллиардов 942,7 миллиона сомов;

— внутренний — 11 миллиардов 798,4 миллиона сомов.

Кроме того, государство вложило 24 миллиарда 761,5 миллиона сомов в нефинансовые активы. Сюда в том числе входят траты на капитальный ремонт дорог — 3 миллиарда 937,3 миллиона сомов и строительство прочих зданий и сооружений — 3 миллиарда 311,5 миллиона сомов.

Дефицит становится все меньше

Интересно, что без учета трат на вложения в нефинансовые активы расходы значительно меньше — 117 миллиардов 308,4 миллиона сомов. Однако в итоге они оказались выше излишка бюджетных средств.

По итогам 2018 года дефицит бюджета Кыргызстана составил 6 миллиардов 633,9 миллиона сомов.

В прошлом году Кыргызстану пришлось довольно сложно. Не поступили ожидаемые средства на поддержку бюджета от Азиатского банка развития и Международного валютного фонда.

В итоге Кыргызстан получил из внешних источников 10 миллиардов 225,9 миллиона сомов, а погасил обязательств на 8 миллиардов 245,4 миллиона сомов.

В итоге внешние поступления оказались выше выплат по долгам только на 1 миллиард 980,4 миллиона сомов.

Зато недостаток в донорской помощи и годовой минимальный дефицит показали, что страна вполне может потуже затянуть пояс и жить исключительно по средствам. А еще Кыргызстан может находить недостающие ресурсы внутри республики.

Министерство финансов активно продает государственные ценные бумаги (казначейские векселя и облигации).

За 2018 год от выпуска государственных ценных бумаг в бюджет поступило 18 миллиардов 347,67 миллиона сомов.

Самыми доходными оказались казначейские облигации. Они принесли казне 15 миллиардов 865,83 миллиона сомов. От размещения казначейских векселей поступило 2 миллиарда 481,83 миллиона сомов.

Из-за сложностей с иностранной помощью и увеличивающихся трат на обслуживание госдолга в Кыргызстане заговорили о создании резервного фонда. Идею во время обсуждения бюджета на 2019 год озвучил депутат Дастан Бекешев. Премьер-министр заверил, что работу в этом направлении уже ведут.

«Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. Резервный фонд должен преследовать две цели. Одна часть средств должна распределяться в стране, а другая — направляться на выплату внешних долгов. Если поддержите бюджет-2019, то с первых дней мы начнем создавать резервный фонд», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.