К концу года инфляция в Кыргызстане достигнет 2 процентов

Ожидается, что инфляция до конца 2018 года составит около 2 процентов. Об этом сообщил сайт Национального банка.

По его данным, годовой рост потребительских цен в ноябре составил 0,2 процента. Формирование низкой инфляции в стране связано со снижением цен на продовольственные товары из-за увеличения их предложения как внутреннего, так и импортного производства. Рост цен на непродовольственные товары также остается в умеренных пределах.

«Сохраняющийся отрицательный разрыв ВВП вкупе со стабильным внешним инфляционным фоном обуславливает низкий уровень инфляции в текущем году. При условии отсутствия внешних и внутренних шоков постепенный рост экономической активности в стране и регионе обусловит вхождение инфляции в целевой ориентир в 5-7 процентов к середине 2019 года», — говорится в сообщении.