11:41
USD 69.85
EUR 79.43
RUB 1.05
Экономика

К концу года инфляция в Кыргызстане достигнет 2 процентов

Ожидается, что инфляция до конца 2018 года составит около 2 процентов. Об этом сообщил сайт Национального банка.

По его данным, годовой рост потребительских цен в ноябре составил 0,2 процента. Формирование низкой инфляции в стране связано со снижением цен на продовольственные товары из-за увеличения их предложения как внутреннего, так и импортного производства. Рост цен на непродовольственные товары также остается в умеренных пределах.

«Сохраняющийся отрицательный разрыв ВВП вкупе со стабильным внешним инфляционным фоном обуславливает низкий уровень инфляции в текущем году. При условии отсутствия внешних и внутренних шоков постепенный рост экономической активности в стране и регионе обусловит вхождение инфляции в целевой ориентир в 5-7 процентов к середине 2019 года», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 205
Версия для печати
Материалы по теме
По итогам 2018 года цены в Кыргызстане вырастут менее чем на 2,5 процента
ЕАБР понизил прогноз роста ВВП Кыргызстана по итогам 2018 года
По итогам года цены в Кыргызстане вырастут больше, чем экономика
В 2019 году цены в Кыргызстане могут вырасти на 6,6 процента
Национальный банк оставил учетную ставку без изменений — пять процентов
В Кыргызстане растут цены на ГСМ
Как изменилась цена на ID-карты в Кыргызстане за шесть лет
Нерадужные прогнозы. В 2018 году дорожать будет все
Финансы-2017. Переводы от мигрантов, госдолг и торговые сложности
В Кыргызстане цены на ГСМ могут вырасти еще на два сома
Популярные новости
Эксплуатацию рудника &laquo;Кумтор&raquo; могут продлить Эксплуатацию рудника «Кумтор» могут продлить
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;24&nbsp;ноября. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 24 ноября. Сколько семья тратит на еду
В&nbsp;Кыргызстане повышают ставки налога на&nbsp;вывоз золотосодержащей руды В Кыргызстане повышают ставки налога на вывоз золотосодержащей руды
Деньги любят тишину. Что ждет банковский сектор Кыргызстана Деньги любят тишину. Что ждет банковский сектор Кыргызстана
Бизнес
Стать руководителем в&nbsp;27&nbsp;лет. 10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo; Стать руководителем в 27 лет. 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»
MegaCom: в&nbsp;Караколе открыт горнолыжный сезон&nbsp;&mdash; 2018-2019! MegaCom: в Караколе открыт горнолыжный сезон — 2018-2019!
Выбор года. Лучшая газета 2018 года&nbsp;&mdash; &laquo;Супер-Инфо&raquo; Выбор года. Лучшая газета 2018 года — «Супер-Инфо»
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил в&nbsp;контактном центре круглосуточную поддержку клиентов Банк «Бай Тушум» запустил в контактном центре круглосуточную поддержку клиентов