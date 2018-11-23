В ЕАЭС насчитали 66 барьеров в торговле

«На сегодня в странах Евразийского экономического союза насчитывается 66 барьеров в торговле. Но есть договоренность с главами государств об их снятии, чтобы создать благоприятные условия для бизнеса», — заявил вчера на конференции «Евразийская экономическая интеграция» председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

По его словам, несмотря на улучшение интеграции, есть еще много проблем. Первая — вопросы, связанные с барьерами, мешающими перемещению товаров. Страны союза должны работать над углублением интеграционных процессов.

Тигран Саркисян уверен, что барьеры являются результатом несогласованной политики. Странам нужно научиться проводить ее в промышленности и сельском хозяйстве.

«Должны быть реальные рычаги. То, что мы видим в мировой политике, в том числе по защите производителей, у нас неприемлемо. Нам необходимо проводить согласованную политику. Для этого нужна гармонизация законодательства. Если говорить о финансовом секторе, то центральные банки должны иметь четкую программу гармонизации законодательства. Часто они активнее сотрудничают с международными организациями, чем с нашими странами. Это мешает интеграции», — подчеркнул Тигран Саркисян.