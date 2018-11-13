ЕАБР прогнозирует ускорение роста ВВП Кыргызстана в ближайшее время

«Действие эффекта низкой базы в Кыргызстане сохранится до ноября 2018 года, что позволяет ожидать дальнейшего ускорения роста ВВП», — говорится в ежемесячном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

В отчете говорится, что в январе-сентябре 2018 года ВВП вырос на 1,2 процента. После шести месяцев спада в сентябре отмечен рост объемов промышленного производства. В годовом выражении изменение составило 32,5 процента. Положительная динамика определялась наращиванием объемов производства основных металлов (рост на 88,4 процента по сравнению с сентябрем 2017-го).

«Сокращение добычи металлических руд, которое наблюдается с начала 2018 года, ограничивает рост промышленного сектора. Но подсчеты показывают, что идет постепенное восстановление экономики. Предпосылками служат некоторое улучшение условий внешней торговли и сохранение текущего уровня потребительской уверенности», — отметили эксперты ЕАБР.