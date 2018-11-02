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Экономика

В Кыргызстане самый низкий рост цен среди стран ЕАЭС

За последний год самый низкий рост цен среди стран ЕАЭС зафиксировали в Кыргызстане — 1,2 процента. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

По ее данным, в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017-го потребительские цены на товары и услуги по ЕАЭС выросли на 3,7 процента, по сравнению с августом 2018-го — на 0,2 процента.

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За год по итогам сентября самый значительный рост цен в Казахстане — 6,1 процента. Чуть меньше цены выросли в Беларуси — 5,6 процента, Армении — 3,5 процента и России — 3,4 процента.

«В сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017-го в Армении наибольший рост цен зафиксирован на продовольственные товары (5,3 процента), Беларуси и Кыргызстане — на платные услуги (10,8 процента и 6 процентов), Казахстане и России — на непродовольственные товары (7,7 процента и 4 процента). При повышении цен на непродовольственные товары и платные услуги цены на продукты в Кыргызстане снизились на 1,1 процента», — говорится в сообщении.
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