В Бишкеке самые дешевые картофель, мука и баранина среди столиц ЕАЭС

По итогам сентября 2018 года в Бишкеке зафиксировали самые низкие цены на картофель, муку первого сорта и баранину среди столиц стран ЕАЭС. Данные привел Национальный статистический комитет.

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Нацстатком проанализировал цены на основные продукты питания в четырех городах Евразийского экономического союза — Бишкеке, Астане, Москве и Минске. Оказалось, что цены в столице Кыргызстана практически схожи с другими столицами, а вот зарплаты значительно меньше.

В сентябре 2018 года максимальная средняя потребительская цена на яйца ($1,01) зафиксирована в Москве и Минске, а минимальная ($0,83 за десяток) — в Астане. Минимальная средняя цена на баранину ($4,27) в Бишкеке, а на пастеризованное молоко — в Минске ($0,63).

Зато сравнение покупательной способности среднемесячной заработной платы второй месяц подряд не в пользу Бишкека. Из-за низкой зарплаты ($309,1) столица Кыргызстана по всем продуктам питания отстает от остальных столиц.

Например, на бишкекскую зарплату можно купить в 2,75 раза меньше продуктов, чем в Москве.