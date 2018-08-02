Уже через месяц на ипподроме города Чолпон-Ата состоится грандиозное открытие самого масштабного культурно-спортивного события года — III Всемирных игр кочевников. Это уникальное мероприятие по традиции соберет многочисленных участников, зрителей, глав государств и правительств, видных деятелей культуры и науки, представителей СМИ, любителей зрелищных состязаний по этноспорту из разных стран мира, чтобы поближе познакомить с культурой и бытом кочевой цивилизации. Компания MegaCom в очередной раз выступает генеральным спонсором проведения Всемирных игр кочевников.

Благодаря проведению Всемирных игр кочевников, Кыргызстан все больше узнают в мире. С каждым годом это событие становится масштабнее и красочнее. В этом году на игры приедут участники из 70 стран мира и поборются за победу в таких видах спорта, как кок бору, тогуз коргоол, борьба кыргыз курош, алышуу, аркан тартуу, салбуруун, скачки, стрельба из лука и других. Честь Кыргызстана будут отстаивать лучшие отечественные спортсмены.

Кроме спортивных состязаний, в программе игр запланированы культурные и научные мероприятия.

Так, планируется проведение международной научной конференции, в ущелье Кырчын будет открыт этнокультурный городок, а в амфитеатре «Номад» всем гостям будет представлен международный этнофестиваль «Вселенная кочевников».

Всемирные игры кочевников впервые состоялись на берегу Иссык-Куля в 2014 году. В тех играх приняли участие спортсмены из 19 стран: Азербайджан, Австрия, Афганистан, Беларусь, Бразилия, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Литва, Монголия, Россия, США, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Франция, Швеция, Южная Корея.

MegaCom — за сохранение и развитие культурного наследия тюркоязычных стран.