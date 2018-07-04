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Бизнес

Едины с музыкой. В Бишкеке прошел фестиваль Tengri Music 2018

1 июля в столице Кыргызстана состоялся Международный фестиваль классической музыки Tengri Music. Мероприятие по традиции прошло на открытом пространстве и собрало несколько тысяч жителей и гостей Бишкека.

Выдающийся композитор Дмитрий Шостакович однажды сказал: «Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать». В минувшее воскресенье многие бишкекчане убедились в этом сами — в парке на Южных воротах прошел Международный фестиваль Tengri Music 2018. Вот уже четвертый раз мероприятие собирает тысячи гостей и дает прекрасную возможность послушать музыку и полюбить ее. Нынешнему концерту не помешала даже погода! Короткий дождь не испугал зрителей: одни уютно расположились под кронами деревьев, другие достали покрывала, третьи и вовсе остались на своих местах благодаря подаркам от генерального спонсора — компании Samsung. Непромокаемые пледы стали практичным дополнением к комфортному пребыванию в парке. До начала мероприятия Samsung развлек всех желающих — в демо-зонах гостям продемонстрировали возможности флагмана S9. Среди них — эффекты slow mo, ночная съемка и другие эффекты новой камеры.

По музыкальной составляющей Tengri Music вновь стал уникальным. В этом году организаторы собрали международный симфонический оркестр с музыкантами из Кыргызстана, России, Украины, Азербайджана и Узбекистана. В трех отделениях концертной программы выступили Валентин Урюпин (дирижер), Надежда Павлова (певица, сопрано), Орхан Гашимов (дирижер), Нурмат Полотов (дирижер), Владимир Яцкевич (дирижер), московский симфонический оркестр и балет «Модерн». Также в этот вечер перед горожанами выступили солисты театров Москвы и Санкт-Петербурга: Александра Абатурова (лауреат международного конкурса), Александр Абатуров, Александра Киршина, Юрий Выборнов (лауреат международного конкурса).

В программе прозвучали шедевры оперной и балетной классики, а особым украшением для ценителей прекрасного стала Пятая симфония П.Чайковского.
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