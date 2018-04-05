«Бакай Банк» и «Газпром Кыргызстан» предоставляют удобный сервис

Благодаря эффективному менеджменту и введению принципа «Единого окна» в офисах обслуживаний компании «Газпром Кыргызстан» абоненты могут получать комплексные услуги по газификации и осуществлять необходимые операции в одном месте.
Мобильность услуг обеспечивают сберегательные кассы ОАО «Бакай Банк», через которые проходят проплаты за подключение к газу и оплаты потребленного топлива до приобретения, а также установки всех видов газового оборудования (котлы, колонки, плиты, счетчики).
«Забота о клиентах и совершенствование качества обслуживания для компании «Газпром Кыргызстан» является первостепенной задачей, и мы постоянно к этому стремимся.
Благодаря совместной работе с «Бакай Банком» удалось увеличить количество точек оплаты за потребленный природный газ.
«В рамках партнерства с газовым предприятием страны мы открыли возможность клиентам платить за газ в любой точке отделений банка. Необходимо лишь зайти в любое отделение ОАО «Бакай Банк» города Бишкека и оплатить услуги по газификации. Качественное обслуживание клиентов и предоставление удобных финансовых услуг — векторы, согласно которым в «Бакай Банке» строятся бизнес-процессы», — отметила Мээрим Джекшенова, начальник Управления по обслуживанию клиентов ОАО «Бакай Банк».
Качественное обслуживание и максимальное удобство для населения являются основным приоритетом и необходимыми условиями работы компаний с клиентами.
География расположения центров обслуживания постоянно расширяется. И на сегодняшний день в Бишкеке представлена следующим образом:
- улица Максима Горького, 22;
- улица Токтогула, 47;
- улица Фучика, 19;
- улица Ахунбаева, 186/1 (пересекает улица Бакаева).
«Газпром Кыргызстан» — с теплом к людям!
ОсОО «Газпром Кыргызстан» — стопроцентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», эксклюзивный импортер природного газа в Кыргызскую Республику, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.
ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.