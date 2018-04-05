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Бизнес

«Бакай Банк» и «Газпром Кыргызстан» предоставляют удобный сервис

Благодаря эффективному менеджменту и введению принципа «Единого окна» в офисах обслуживаний  компании «Газпром Кыргызстан» абоненты могут получать комплексные услуги по газификации и осуществлять необходимые операции в одном месте.

Мобильность услуг обеспечивают сберегательные кассы ОАО «Бакай Банк», через которые проходят проплаты за подключение к газу и оплаты потребленного топлива до приобретения, а также установки всех видов газового оборудования (котлы, колонки, плиты, счетчики).

«Забота о клиентах и совершенствование качества обслуживания для компании «Газпром Кыргызстан» является первостепенной задачей, и мы постоянно к этому стремимся.

Благодаря совместной работе с «Бакай Банком» удалось увеличить количество точек оплаты за потребленный природный газ.

Теперь абоненты могут оплачивать как в офисах ОсОО «Газпром Кыргызстан», так и в ближайшем отделении «Бакай Банка», — сообщил Азамат Мамыралиев, ведущий специалист отдела маркетинга «Газпром Кыргызстан».

«В рамках партнерства с газовым предприятием страны мы открыли возможность клиентам платить за газ в любой точке отделений банка. Необходимо лишь зайти в любое отделение ОАО «Бакай Банк» города Бишкека и оплатить услуги по газификации. Качественное обслуживание клиентов и предоставление удобных финансовых услуг — векторы, согласно которым в «Бакай Банке» строятся бизнес-процессы», — отметила Мээрим Джекшенова, начальник Управления по обслуживанию клиентов ОАО «Бакай Банк».

Качественное обслуживание и максимальное удобство для населения являются основным приоритетом и необходимыми условиями работы компаний с клиентами.

География расположения центров обслуживания постоянно расширяется. И на сегодняшний день в Бишкеке представлена следующим образом:

  • улица Максима Горького, 22;
  • улица Токтогула, 47;
  • улица Фучика, 19;
  • улица Ахунбаева, 186/1 (пересекает улица Бакаева).

«Газпром Кыргызстан» — с теплом к людям!

ОсОО «Газпром Кыргызстан» — стопроцентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», эксклюзивный импортер природного газа в Кыргызскую Республику, собственник газотранспортной и газораспределительной систем республики.

ОАО «Бакай Банк» более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.
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