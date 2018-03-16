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Бизнес

Максимальная скорость 4G с интернет-пакетами «День-Ночь» от MegaCom

Популярные интернет-пакеты «День-Ночь» от MegaCom подойдут тем абонентам, которые остаются активными и после заката солнца. Так, всего за 25 сомов в неделю можно не ограничивать себя в потреблении трафика в ночное время с 00.30 до 08.00, а на дневные часы выделяется пакет в 200 МБ скоростного Интернета.

Выберите свой пакет и пользуйтесь максимальной скоростью 4G по доступным ценам:

«День-Ночь 200Мб+» — это 200 Мб всего за 25 сомов в неделю + ночной безлимит.

«День-Ночь 500Мб+» — это 500 Мб за 45 сомов в неделю + ночной безлимит.

А те абоненты, которые смотрят фильмы в HD-формате, качают музыку, в общем, находятся онлайн в режиме 24/7, оценят объемные пакеты сроком на 30 дней:

«День-Ночь 3Гб+» включает 3 Гб за 180 сомов + ночной безлимит.

«День-Ночь 8Гб+» содержит 8 Гб за 350 сомов + ночной безлимит.

Выгодные пакеты «День-Ночь» можно подключить своим родным, друзьям и таким образом сделать им приятный и нужный сюрприз. В этом случае ваш близкий человек получит тройной презент: дневной пакет, безлимитный ночной пакет плюс бонус в размере дневного трафика при подключении к 4G от MegaCom.

Больше информации и команды подключения пакетов на сайте.
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