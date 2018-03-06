Престижная банковская карта Diamond Asia Prestige международной платежной системы UnionPay International (UPI) официально запущена «Росинбанком» в Кыргызстане! Эта уникальная мультивалютная кредитная карта премиум-класса учитывает все ожидания современных энергичных людей и открывает безграничные возможности для деловых кругов страны.

Взыскательные клиенты оценят не только качественное обслуживание, безопасность, конфиденциальность, высочайший сервис в любой точке мира, а также и высокий лимит кредитования с льготным периодом и мультивалютность карты (сомы, юани и доллары) с возможностью управлять денежным потоком через единый мультивалютный счет.

В дополнение обладателю карты предоставляется возможность бесплатного участия в программе Dragon Pass с пакетом уникальных услуг: ее владельцу и сопровождающим лицам открывается постоянный доступ в залы повышенной комфортности аэропортов и железнодорожных станций крупных городов Азии, предлагаются сотни эксклюзивных предложений в таких сферах, как путешествие, приобретение билетов, покупки в магазинах и зонах duty free, обслуживание в ресторанах, отелях, скидки при посещении туристических достопримечательностей, лимузин и консьерж-услуги, бесплатная сотовая связь и интернет-сервис в крупных городах Азии, комплексные программы страхования, юридические и медицинские услуги, кеш-бэк, а также много других направлений, причем не только в Азиатском регионе.

Кстати, международный аэропорт «Манас» также включен в программу Dragon Pass — и все ее бонусы и привилегии уже доступны владельцам карт Diamond Asia Prestige.

Знаменательно, что новый продукт на рынке Кыргызстана был презентован в недавно открытом современном и технологичном офисе ОАО «Росинбанк», который объединил два столичных филиала. Радушно поприветствовав гостей, председатель правления Ваагн Ншанян уделил внимание главной героине вечера — карте Diamond Asia Prestige.

«По ряду причин Кыргызстан имел определенное отставание от мировых тенденций. Этот проект — один из важных шагов по интеграции Кыргызстана в мировую систему платежей и денежных переводов, — отметил Ваагн Юрьевич. — Благодаря партнерам из UPI наш банк взялся за достаточно серьезный проект, который включает не только выпуск элитной престижной карты, но и формирует глобальные взаимоотношения. Учитывая большой товарооборот и возможности туристических поездок, внедрение новых систем и форматов платежей позволит Кыргызстану лучше интегрироваться в мировое сообщество и лучше развиваться. Для Кыргызстана он станет качественным рывком в развитии безналичных платежей и денежных переводов».

В торжественном запуске Diamond Asia Prestige принял участие глава Регионального офиса стран Центральной Азии и Кавказа UnionPay International Чжан Чиндун: «Этот продукт очень уникальный как для наших двух компаний, так и для целого региона. Первый раз мы выпускаем кредитную и мультивалютная карту — подобной карты на рынках Центральной Азии больше нет. Преимущества продукта не только в удобстве финансового платежного инструмента, но и в укреплении экономических отношений между нашими странами и культурном диалоге между людьми. Данный продукт на рынке КР является лидером и будет дополняться разными инновациями».

Важно отметить, что в Кыргызстане только у «Росинбанка» эксклюзивные права на выпуск премиальной карты Diamond Asia Prestige. Подробную информацию можно получить в офисах обслуживания банка, на сайте или, позвонив в контакт-центр ОАО «Росинбанк», по номеру +996 312 55 44 44.