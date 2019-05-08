Низкий поклон и безграничная благодарность великому поколению победителей!

Дорогие ветераны! Поздравляем вас с 74-летием со Дня Великой Победы!

От всей души желаем, чтобы ваши сердца в эти праздничные дни были согреты радостью общения с родными, близкими и фронтовыми товарищами. Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих-долгих лет жизни!

Ваши мужество, отвага и героизм являются образцом для потомков, которые сегодня работают, живут и растят детей благодаря вашему подвигу! Вы великое поколение победителей, у которого мы учимся любви к Родине, стойкости, силе духа и вере в торжество добра.

Спасибо вам за мирное небо над головой, за мечты и светлое будущее, которое вы подарили будущим поколениям. Низкий поклон вам и безграничная благодарность!

С наилучшими пожеланиями, коллектив ОАО «Росинбанк».