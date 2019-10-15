«Керемет Банк» ставит в основу работы развитие регионов

«Во всех проектах «Керемет Банка» развитие регионов проходит «красной нитью», — заявил сегодня на пресс-конференции 24.kg председатель совета директоров банка Мэлис Мамбетжанов.

По его словам, «Керемет Банк» — правопреемник прав, активов и обязательств «Росинбанка». Он продолжит обслуживать физических и юридических лиц, специализируясь на ипотечном кредитовании и кредитовании инфраструктуры, связи и жилищного строительства.

ОАО «Керемет Банк» — универсальный финансовый институт с развитой региональной сетью. Мэлис Мамбетжанов

«Банк работает по международным стандартам, предлагая гибкую тарифную политику и самые современные стандарты обслуживания. Он занимает одно из ведущих мест среди коммерческих банков по обслуживанию пластиковых карт, количеству зарплатных проектов и приему платежей от населения», — подчеркнул он.

«Керемет Банк» — лидер в применении высоких технологий. Он использует в работе инновационную CRM-систему, располагает современным мобильным и интернет-банкингом. Это позволяет удерживать конкурентные позиции на рынке и продвигать инновационные технологии», — заключил председатель совета директоров банка.

С октября 2018 года основным владельцем пакета акций ОАО «Керемет Банк» стал Национальный банк.

Его доля после очередной эмиссии в мае 2019-го составила 95 процентов. В августе этого года общее собрание акционеров банка решило изменить фирменное наименование ОАО «Росинбанк» на «Керемет Банк». Сейчас проводится ребрендинг всех филиалов и сберкасс банка, который планируют завершить в октябре-ноябре.