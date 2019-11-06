«Керемет Банк» снижает ставки по бизнес-кредитам до 15 процентов годовых в сомах

«Керемет Банк» продолжает поддерживать отечественный бизнес и объявляет о старте акции по финансированию малого и среднего бизнеса.

Если вы бизнесмен и в поиске источников финансирования капитальных затрат или пополнения оборотных/основных средств, успейте воспользоваться сниженными процентными ставками по бизнес-кредиту «Деловой рост» от «Керемет Банка» — до 15 процентов годовых в сомах!

Отечественные индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие бизнес, могут кредитоваться в банке на сумму до 35 миллионов сомов сроком до 60 месяцев.

Предложение от «Керемет Банка» имеет ряд дополнительных преимуществ:

минимальные требования для оформления кредита;

быстрое рассмотрение заявок;

гибкие сроки и возможность досрочного погашения.

Специалисты банка всегда готовы идти навстречу клиентам, учитывая их индивидуальные потребности и оперативно решая все возникающие вопросы.

Многие заемщики банка ценят еще одно удобство — возможность дистанционного внесения взносов с помощью современных банковских инструментов, не приходя в банк: наличными средствами через платежные терминалы и банкоматы (с функцией cash-in) или безналичным способом через широкую банкоматную сеть, а также с помощью мобильного и интернет-банкинга.

Срок действия акции — до 31 декабря 2019 года.

Подробную информацию о предложении можно получить в любой точке обслуживания «Керемет Банка» или в круглосуточном контакт-центре по телефону +996 312 55 44 44.