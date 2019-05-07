«Росинбанк» приглашает присоединиться к акции «Георгиевская ленточка»

В канун 9 Мая ОАО «Росинбанк» распространяет по своей филиальной сети ставший уже традиционным черно-оранжевый биколор и приглашает желающих поучаствовать в акции «Георгиевская ленточка».

В знак памяти о героическом прошлом и подвиге советских воинов желающие прикрепляют черно-оранжевые ленты на одежду, сумку или автомобиль. Это дань памяти, символ уважения и благодарности ветеранам, которые ценой своих жизней отстояли право на мирную жизнь для своих потомков.

ОАО «Росинбанк» приглашает всех желающих присоединиться к акции и сказать тем самым спасибо нашим ветеранам.

Содействие банку в предоставлении праздничных лент оказало посольство Российской Федерации в Кыргызской Республике.

Получить георгиевскую ленточку можно бесплатно в филиалах ОАО «Росинбанк» в следующих городах: Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Кадамджай, Талас, Чолпон-Ата, Каракол, Кара-Балта, Кант и Токмак 7 и 8 мая 2019 года.

Историческая справка

Двухцветная лента времен Великой Отечественной войны называлась «гвардейской» и прилагалась к наградам за личные боевые заслуги и проявленную храбрость. Гвардейскую ленту черно-оранжевых цветов использовали при оформлении колодок к различным советским наградам, связанным с Великой Отечественной войной: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне — 1941-1945», к ордену Славы I, II и III степеней, медали «За взятие Берлина» и юбилейным медалям на 30 и 40 лет Победы в Великой Отечественной войне.

«Георгиевская» лента учреждена в период правления императрицы Екатерины II и также прилагалась к наградам за подвиги на поле брани. Таким образом, «гвардейская» и «георгиевская» ленты являются продолжением общих военных традиций патриотического прошлого, они подчеркивали неимоверное мужество и доблесть своих обладателей. «Гвардейская» и «георгиевская» ленты на первый взгляд схожи, но все же отличаются по цветовой гамме: «георгиевская» — черно-желтая, а «гвардейская» — черно-оранжевая. В разные периоды истории они обе украшали именно боевые награды, поэтому их расцветка соответствует символам военного времени — пламени и дыму. Благодаря акции «Георгиевская ленточка» огромное число людей смогло узнать об этих символах воинской славы.