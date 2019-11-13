«Керемет Банк» завершил ребрендинг и продолжит развивать рынок кредитования

ОАО «Керемет Банк» завершил основной этап процесса ребрендинга, связанный с перерегистрацией и переоформлением по новой концепции всей филиальной сети и точек продаж банка.

Как отметил председатель правления ОАО «Керемет Банк» Эркинбек Жумабаев: «Проделана огромная командная и интересная работа по ребрендингу банка. Впереди предстоит еще большая работа, направленная на дальнейшее развитие банка и реализацию выбранной стратегии. Мы уверены, что предоставляемые финансовые услуги населению, а также кредитные ресурсы по доступным ставкам как для жилищного кредитования, так и для развития бизнеса, со временем дадут не только микро-, но и макроэкономический эффект».

В октябре 2019 года «Керемет Банк» помог приобрести жилье еще 109 семьям в рамках продукта «Социальная ипотека» по ставке от шести до восьми процентов годовых в сомах сроком до 15 лет.

С 30 мая 2019 года работникам бюджетной сферы выдано 520 ипотечных кредитов на сумму почти 750 миллионов сомов, где по-прежнему лидируют регионы: 227 кредитов — в Бишкеке, 293 — в областях, что составило 56 процентов.

Для справки: С октября 2018 года основным владельцем пакета акций банка стал Национальный банк Кыргызской Республики, чья доля после очередной эмиссии в мае 2019 года составила более 95 процентов. ОАО «Керемет Банк» является правопреемником прав, активов и обязательств ОАО «Росинбанк».