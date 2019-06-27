Деловой успех гарантирован с новым бизнес-кредитом от «Росинбанка»

У «Росинбанка» есть выгодное предложение для бизнесменов, которым требуется дополнительный капитал для развития нового направления в бизнесе или его расширения, — кредит «Деловой успех».

Кредит выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере производства и переработки, туризма, транспорта и связи, жилищного строительства, образования и медицины.

«Деловой успех» предназначен для развития бизнеса, действующего не менее шести месяцев. При этом возможны открытие кредитной линии, индивидуальный график ежемесячных платежей, а в случае сезонности — отсрочка по погашению основной суммы долга.

Основные условия бизнес-кредита «Деловой успех»:

сумма кредита — от 200 тысяч до 35 миллионов сомов;

процентная ставка — от 14 до 16 процентов годовых;

залогом служат движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства на депозитных счетах банка;

срок кредитования — от 3 до 60 месяцев.

Целевое назначение кредита:

финансирование инфраструктуры;

приобретение, ремонт, реконструкция основных средств;

приобретение недвижимости для коммерческих целей;

пополнение оборотных средств;

рефинансирование кредитов в обозначенных отраслях.

Более подробную информацию о новом продукте можно получить в филиалах банка, на сайте или в контакт-центре по телефону 0312 55 44 44, а также через WhatsApp: 0557 55 44 44.