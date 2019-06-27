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Бизнес

Деловой успех гарантирован с новым бизнес-кредитом от «Росинбанка»

У «Росинбанка» есть выгодное предложение для бизнесменов, которым требуется дополнительный капитал для развития нового направления в бизнесе или его расширения, — кредит «Деловой успех».

Кредит выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в сфере производства и переработки, туризма, транспорта и связи, жилищного строительства, образования и медицины.

«Деловой успех» предназначен для развития бизнеса, действующего не менее шести месяцев. При этом возможны открытие кредитной линии, индивидуальный график ежемесячных платежей, а в случае сезонности — отсрочка по погашению основной суммы долга.

Основные условия бизнес-кредита «Деловой успех»:

  • сумма кредита — от 200 тысяч до 35 миллионов сомов;
  • процентная ставка — от 14 до 16 процентов годовых;
  • залогом служат движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства на депозитных счетах банка;
  • срок кредитования — от 3 до 60 месяцев.

Целевое назначение кредита:

  • финансирование инфраструктуры;
  • приобретение, ремонт, реконструкция основных средств;
  • приобретение недвижимости для коммерческих целей;
  • пополнение оборотных средств;
  • рефинансирование кредитов в обозначенных отраслях.

Более подробную информацию о новом продукте можно получить в филиалах банка, на сайте или в контакт-центре по телефону 0312 55 44 44, а также через WhatsApp: 0557 55 44 44.
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