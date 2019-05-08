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Бизнес

«Росинбанк» в честь Дня Победы организовал выставку памятных монет

В «Росинбанке» специально в честь 9 Мая открыта нумизматическая выставка «Память, отчеканенная в металле». Экспозиция составлена из юбилейных монет, выпущенных к юбилейным датам со Дня Великой Победы.

На выставке экспонаты из СССР, России, Казахстана, Кыргызстана, Украины и Китая начиная с 1965 года, когда увидела свет первая юбилейная монета в честь 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В коллекции также представлены памятные монеты, посвященные 30-, 40-, 45-, 50-, 55-, 60- и 70-летию со дня Победы. Военная тематика увековечила в металле выдающихся военных личностей, наградную символику, памятники и десятки городов воинской славы, а также даты, связанные с освобождением различных стран от захватчиков.

Экспозицию достойно украсили и отечественные коллекционные монеты, выпущенные Национальным банком КР.

Коллекция предоставлена профессиональным нумизматом кандидатом исторических наук Кыргызстана Александром Михайловичем Камышевым, которому банк благодарен за возможность вспомнить этот важный исторический период.

Приглашаем всех желающих на выставку в филиал ОАО «Росинбанк-Бишкек» по адресу: ул. Тоголока Молдо, 40/4.
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