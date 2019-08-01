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Бизнес

Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»

Сегодня в ОАО «Росинбанк» стартует беспрецедентная акция по SWIFT-переводам «Навстречу бизнесу». Это уникальное по выгодности предложение, которое заинтересует импортеров, официальных дистрибьюторов, поставщиков продуктов питания, бытовой химии и мыломоющих средств, магазины строительных материалов и автозапчастей, перевозчиков автомобилей, туристические компании, индивидуальных и частных предпринимателей, а также физических лиц, которым надо оплатить какую-либо услугу или товар.

На период акции действуют следующие тарифы на исходящие переводы:

  • в долларах США: до $25 000 — $20, от $25 001 и выше — $40;
  • в евро: до 25 000 евро — 20 евро, от 25 001 и выше — 40 евро;
  • в рублях: независимо от суммы перевода — 200 рублей;
  • в тенге: независимо от суммы перевода — 1 000 тенге.

Предложение действует до 31 октября 2019 года.

Подробную информацию можно получить в точках продаж банка, на сайте www.rib.kg или в круглосуточном контакт-центре по телефону 0 312 55 44 44.

Справка

SWIFT (СВИФТ) — международная межбанковская система с более чем сорокалетней историей, осуществляющая безопасные безналичные денежные переводы по всему миру.
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