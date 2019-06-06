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Бизнес

Первая социальная ипотека в «Росинбанке»

Несколько недель назад «Росинбанк» анонсировал «Социальную ипотеку» — новый банковский продукт для работников бюджетных организаций, и вот на днях состоялась первая выдача кредита на приобретение жилья.

«Мы с сыном давно мечтали о своей квартире, и нашу мечту осуществил «Росинбанк», рассказывает счастливая обладательница собственной трехкомнатной квартиры в спальном районе Токмака Алтынай Алымова. 

Алтынай всю жизнь проживает в Токмаке, восемь лет работает учителем истории в местной школе и воспитывает сына.

«Ипотеку получить было несложно. Просто надо было собрать все необходимые документы и обратиться в «Росинбанк». Кредит выдали без проблем», делится своим опытом первая участница социальной ипотечной программы.

В зависимости от суммы первоначального взноса процентная ставка по жилищному займу составляет от 6 до 8 процентов годовых в сомах. Срок кредитования до 15 лет.

Кредит выдается сотрудникам образовательной, медицинской и социальной сфер, представителям силовых ведомств и другим гражданам, работающим в бюджетных учреждениях Кыргызстана.

Одним из главных требований для предоставления ипотечного кредита является отсутствие собственного жилья у заемщика и членов его семьи.

Кредит можно оформить в любом из филиалов банка. Информацию об условиях и о порядке предоставления ипотеки для работников бюджетной сферы можно получить в филиалах банка, на сайте и в контакт-центре по телефону 0 (312) 55-44-44.
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