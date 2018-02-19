Пользователи сети о популярном тарифе «Элдик Интернет» от MegaCom

Благодаря своему простому использованию и выгодным условиям тарифный план «Элдик Интернет» от MegaCom за короткое время завоевал большую популярность среди абонентов. Это подтверждает огромное количество положительных отзывов пользователей в социальных сетях:

«У меня Элдик 90, работает замечательно все», — пишет пользователь AlenaSushkova.

«Скорость отличная, у меня Элдик 90 на все хватает — даже, бывает, остается, так что все нормально», — отмечает Рахат Кумакеева.

«Элдик Интернет 90» — это 6 ГБ мобильного Интернета, 100 бесплатных минут и 100 SMS внутри сети за 90 сомов в неделю.

«У меня Интернет прекрасно работает, пользуюсь Элдик 130. Вовремя проверяю остаток, и все в порядке», — делится Асель Азамат.

«Элдик 130 + бонусный (бесплатный) Интернет — с лихвой хватает на неделю. Раньше старался потратить все минуты и мегабайты за неделю, а сейчас даже и не проверяю. Итого в месяц выходит 520 сомов! Спасибо, все отлично!» — пишет BorborBorborcov.

«Я смотрю, многие пользуются этим тарифом. Рахмат!» — пользователь Азат Аманов.

«Элдик Интернет 130» — это 8 ГБ Интернета, 200 бесплатных минут внутри сети, 30 минут на сети других операторов связи и 200 SMS всего за 130 сомов в неделю.

«Пользуюсь уже год вашим ТП «Элдик 170», о-очень удобный, а самое главное — быстрый ТП. Я всегда приятно удивляюсь скорости вашего Интернета», — прислал отзыв пользователь rysalievv.

«У меня Элдик 170 летает как ракета», — говорит пользователь _sydykov_ulukbek.

«Элдик Интернет 170» — это 12 ГБ Интернета, 300 бесплатных минут внутри сети, 30 минут вне сети и 300 SMS за 170 сомов в неделю.

К любому выбранному пакету можно подключить турбокнопку с высокоскоростным Интернетом до конца срока действия основного пакета.

Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании или по номеру *678.