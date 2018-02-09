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Бизнес

Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!

Уважаемые клиенты и партнеры банка!

Мы рады сообщить, что БТА Банк открыл корреспондентские счета в долларах США и евро в крупном международном банке Landesbank Baden-Württemberg (LBBW,  Федеральный банк земли Баден-Вюртемберг, столица г. Штутгарт).

LBBW— немецкий международный универсальный коммерческий банк. Входит в десятку крупнейших банков Германии, в топ-50 европейских и топ-100 мировых банков, а также  зарегистрирован в стране, являющейся членом FATF (The Financial Action Task Force), и считается самым крупным земельным банком страны. Банк — крупнейший государственный кредитор Германии.

LBBW вместе со своими региональными розничными банками, входящими в LBBW Group (Baden Württembergische Bank, Rheinland-Pfalz Bank и Sachsen Bank), предоставляет полный спектр современных банковских услуг и является как коммерческим публичным банком, так и центральным банком для сберегательных банков в Баден-Вюртемберге (Baden-Württemberg), Рейнленд-Палатинате (Rhineland-Palatinate) и Саксонии (Saxony).

LBBW имеет более 200 отделений в Германии, а также международные офисы и представительства в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре, Сеуле, Дели, Мехико, Пекине и Москве.

Суммарные активы на 31.12.2016 года — 244 миллиарда евро.

По версии S&P Global Intelligence в рейтинге активов за 2016 год LBBW занимает 87 место — входит в список 100 крупнейших банков мира и в 50 крупных европейских банков (33 место).

Открытие счетов в банке Landesbank Baden-Württemberg позволит ускорить проведение платежей и поднимет уровень обслуживания. Также это будет способствовать развитию международного сотрудничества, привлечению инвестиций и содействию развития всего финансового сектора страны.

БТА Банк — вместе к успеху!
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