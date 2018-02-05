ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00

В центре столицы продолжает обслуживать клиентов современнейший офис ОАО «Росинбанк», оборудованный по последним банковским технологиям. Под крышей уютного десятиэтажного здания собраны лучшие специалисты, всегда готовые проконсультировать и помочь качественно решить все финансовые вопросы.

Филиал, специализирующийся на комплексном обслуживании физических и юридических лиц, предоставляет широкий перечень услуг по всем направлениям банковской деятельности: расчетно-кассовые и валютно-обменные операции, депозиты, кредиты, срочные денежные переводы, аренда сейфовых ячеек разных размеров, выпуск и обслуживание платежных карт международных систем Visa и UnionPay, национальной «Элкарт», банковские гарантии и документарные аккредитивы, а также другие востребованные банковские услуги.

Одно из важных преимуществ для клиентов — это удлиненный рабочий день филиала. Новый офис, расположенный на улице Тоголока Молдо, 40/4, в будние дни обслуживает клиентов с 8.30 до 20.00, в субботу — с 9.00 до 18.00. На территории филиала установлены два банкомата, работающие в круглосуточном режиме.

Дополнительную информацию по продуктам и филиалам «Росинбанка» можно уточнить в контакт-центре по телефону: 0312 55 44 44, по почте call-center@rib.kg или через звонок с сайта www.rib.kg.