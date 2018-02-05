21:21
-8
USD 68.47
EUR 85.54
RUB 1.22
Бизнес

ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00

В центре столицы продолжает обслуживать клиентов современнейший офис ОАО «Росинбанк», оборудованный по последним банковским технологиям. Под крышей уютного десятиэтажного здания собраны лучшие специалисты, всегда готовые проконсультировать и помочь качественно решить все финансовые вопросы.

Филиал, специализирующийся на комплексном обслуживании физических и юридических лиц, предоставляет широкий перечень услуг по всем направлениям банковской деятельности: расчетно-кассовые и валютно-обменные операции, депозиты, кредиты, срочные денежные переводы, аренда сейфовых ячеек разных размеров, выпуск и обслуживание платежных карт международных систем Visa и UnionPay, национальной «Элкарт», банковские гарантии и документарные аккредитивы, а также другие востребованные банковские услуги.

Одно из важных преимуществ для клиентов — это удлиненный рабочий день филиала. Новый офис, расположенный на улице Тоголока Молдо, 40/4, в будние дни обслуживает клиентов с 8.30 до 20.00, в субботу — с 9.00 до 18.00. На территории филиала установлены два банкомата, работающие в круглосуточном режиме.

Дополнительную информацию по продуктам и филиалам «Росинбанка» можно уточнить в контакт-центре по телефону: 0312 55 44 44, по почте call-center@rib.kg или через звонок с сайта www.rib.kg.
Ссылка:
просмотров: 786
Версия для печати
Материалы по теме
«Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
«Росинбанку» 4 года!
ОАО «Росинбанк»: новые кредиты — новые возможности
«Росинбанк» заключил договор с Венгерским национальным торговым домом
ОАО «Росинбанк»: безопасные покупки в Интернете с технологией Verified by Visa
Уплачивайте все налоги через интернет-банкинг «Росинбанка» и получайте подарки!
Больше баллов — больше призов от ОАО «Росинбанк»!
Обналичивание долларов в банкоматах ОАО Росинбанк 24/7
ОАО «Росинбанк» поздравляет РЦ «Оберег» с новосельем!
Добро пожаловать в Private Banking ОАО «Росинбанк»
Популярные новости
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
Депутаты и&nbsp;секретариат фракции РАЖ соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной А.З.Закирова Депутаты и секретариат фракции РАЖ соболезнуют в связи с кончиной А.З.Закирова
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат
Бизнес
Не&nbsp;беспокойтесь о&nbsp;детях с&nbsp;услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; обслуживает клиентов до&nbsp;20.00 ОАО «Росинбанк» обслуживает клиентов до 20.00
Мобильный оператор&nbsp;О! объявил о&nbsp;снижении цен на&nbsp;роуминг в&nbsp;Турции Мобильный оператор О! объявил о снижении цен на роуминг в Турции
Синергия смелых решений. В&nbsp;Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов Синергия смелых решений. В Кыргызстане открылся первый коворкинг для студентов