БТА Банк объявляет тендер на закупку товаров

ЗАО «БТА Банк» объявляет публичный тендер на приобретение следующих видов продукции:

Лот №1 — бумага мелованная формата А4 в количестве 1200 пачек.

Лот №2 — канцелярские товары.

Лот №3 — хозяйственные товары.

Информация об условиях тендера находится на сайте банка.

Срок предоставления заявок: с 2 по 12 февраля 2018 года до 15.00 (время местное).

По всем вопросам проведения тендера обращаться по адресу: 720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Московская, 118, тендерная комиссия ЗАО «БТА Банк». Телефон: +996 (312) 90-54-68.