19:24
-10
USD 68.45
EUR 85.07
RUB 1.22
Бизнес

БТА Банк объявляет тендер на закупку товаров

ЗАО «БТА Банк» объявляет публичный тендер на приобретение следующих видов продукции:

  • Лот №1 — бумага мелованная формата А4 в количестве 1200 пачек.
  • Лот №2 — канцелярские товары.
  • Лот №3 — хозяйственные товары.

Информация об условиях тендера находится на сайте банка.

Срок предоставления заявок: с 2 по 12 февраля 2018 года до 15.00 (время местное).

По всем вопросам проведения тендера обращаться по адресу: 720040, Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул.Московская, 118, тендерная комиссия ЗАО «БТА Банк». Телефон: +996 (312) 90-54-68.
Ссылка:
просмотров: 846
Версия для печати
Материалы по теме
График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
АКЦИЯ! Выгодные покупки с программой «Бонус плюс» от БТА Банка продолжаются
Оплатить за домофон (услуги ИП Галимова И.Р.) теперь можно и в БТА Банке
Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»
БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год
С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
Покупки в радость с программой лояльности БТА Банка «Бонус плюс»
БТА Банк увеличил уставный капитал
Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Популярные новости
Депутаты и&nbsp;секретариат фракции РАЖ соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной А.З.Закирова Депутаты и секретариат фракции РАЖ соболезнуют в связи с кончиной А.З.Закирова
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
В&nbsp;Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники В Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Бизнес
Компания &laquo;KG&nbsp;ГРУПП&raquo; представила свою версию. Дольщиков никто не&nbsp;обманывал Компания «KG ГРУПП» представила свою версию. Дольщиков никто не обманывал
MegaCom дарит подарки на&nbsp;Shopping Fest Winter MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter
Новая акция Мобильного оператора&nbsp;О!: красивые пары номеров для самых близких! Новая акция Мобильного оператора О!: красивые пары номеров для самых близких!
Электробытовая техника в&nbsp;рассрочку и&nbsp;без переплат Электробытовая техника в рассрочку и без переплат