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Бизнес

«Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего

В деловом центре столицы начал работать современнейший офис банковского обслуживания, который объединил филиалы «Росинбанк-Бишкек» и «Росинбанк-центр».

Банк целенаправленно идет на укрупнение своей филиальной сети, делая ставку на развитие современных электронных каналов продаж и дистанционное банковское обслуживание через интернет-банкинг.

«Мы рады встрече с нашими постоянными и будущими клиентами в новом здании, оборудованном по последним банковским технологиям, — говорит председатель правления ОАО «Росинбанк» Ваагн Ншанян. — В стильно оформленном офисе все продумано до мелочей, чтобы клиентам было максимально удобно и комфортно обслуживаться у нас. Под крышей десятиэтажного здания собрались лучшие специалисты, всегда готовые проконсультировать и помочь качественно решить все финансовые вопросы».

Филиал, специализирующийся на комплексном обслуживании физических и юридических лиц, предоставляет широкий перечень услуг по всем направлениям банковской деятельности: расчетно-кассовые и валютно-обменные операции, депозиты, кредиты, срочные денежные переводы, аренда сейфовых ячеек разных размеров, выпуск и поддержка работы платежных карт международных систем Visa и UnionPay, национальной «Элкарт» и другие востребованные банковские услуги.

Одно из важных преимуществ для наших клиентов — это удлиненный рабочий день филиала. С 5 февраля 2018 года офис работает в режиме с 8.30 до 20.00, в субботу — с 9.00 до 18.00.

Дополнительную информацию о продуктах и филиалах «Росинбанка» можно уточнить в круглосуточном контакт-центре по телефону 0312 55 44 44, по почте call-center@rib.kg или через звонок с сайта www.rib.kg.

Двери нашего нового офиса, расположенного на улице Т.Молдо, 40/4, всегда открыты для вас!
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