График работы отделений БТА Банка в праздничные дни

Уважаемые клиенты,

в праздничные дни головной офис, филиалы и сберегательные кассы ЗАО «БТА Банк» будут работать по следующему графику:

30 декабря 2017 года — обслуживание клиентов до 14.00;

— обслуживание клиентов до 14.00; 31 декабря 2017 года, 1, 2, 3 января 2018 года — праздничные выходные дни.

— праздничные выходные дни. 3 января 2018 года работают сберкассы:

- ТРЦ «Азия Молл» — 10.00 до 20.00

- ЦУМ «Айчурек» — 10.00 до 19.00

Также сообщаем, что пополнение счетов ЗАО «БТА Банк» через ОсОО «Система Квикпей» (терминалов cash-in банка) будут осуществляться в следующем порядке:

— платежи, принятые 30.12.2017 г. до 14.00 исполняются текущим днем;

— платежи, принятые 30.12.2017 г. после 14.00 и в выходные праздничные дни — будут исполнены следующим рабочим днем — 04.01.2018г.

С 4 января 2018 года все отделения банка будут работать в обычном режиме.