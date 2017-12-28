Виртуальный номер с реальными возможностями

На телекоммуникационном рынке Кыргызстана появился уникальный продукт — мобильное приложение MegaChat. Можно быть уверенным, что инновационный веб-сервис приятно удивит кыргызстанцев.

О новинке рассказывает руководитель отдела маркетинга ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom) Николай Кан.

— Какие преимущества дает приложение MegaChat? Что такое виртуальный номер?

— Компания MegaCom первым среди мобильных операторов Кыргызстана запустила инновационное приложение MegaChat. Этот уникальный продукт предоставляет абонентам новые возможности для общения. Пользователь, который установил приложение MegaChat, имея доступ к Интернету, получает возможность совершать и принимать звонки через это мобильное приложение. Абонент сможет звонить на номера контактов внутри приложения и даже на номера операторов мобильной связи Кыргызстана, в том числе и на домашние, из любой точки мира и по выгодным тарифам!

В приложении MegaChat, кроме звонков, можно обмениваться сообщениями в чатах, отправлять фото, видео и другие файлы, выражать свои эмоции оригинальными стикерами.

Отличие виртуального номера от обычного в том, что он работает через Интернет. Как вы знаете, сейчас голосовые услуги связи предоставляются через сети GSM, для этого абоненту нужно купить SIM—карту оператора и установить ее в мобильный телефон. В нашем случае пользоваться виртуальным номером MegaCom можно именно в приложении, скачав из Google PlayMarket или AppStore.

Использование виртуального номера особенно выгодно владельцам односимочных мобильных аппаратов, так как зачастую они вынуждены покупать два телефона — для работы и личной связи. В случае с виртуальным номером MegaCom второй физический слот не требуется.

Кстати, абоненты MegaCom, использующие MegaChat, должны знать, что при пользовании Интернетом от MegaCom интернет-трафик в приложении не тарифицируется.

То есть обмениваться сообщениями в чатах, отправлять файлы и совершать звонки между виртуальными номерами MegaCom внутри MegaChat можно совершенно бесплатно.

— Очень похоже на веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями. Чем MegaChat отличается от известных мировых мессенджеров?

— Ряд мессенджеров предлагает общаться внутри приложения. Это налагает на абонентов ограничение, так как обе стороны должны быть пользователями этого приложения. MegaChat расширяет эти возможности и предлагает абонентам MegaCom осуществлять звонки вне приложения.

Вы сможете звонить не только на обычные номера мобильных операторов Кыргызстана, но даже на домашние телефоны из любой точки мира и по выгодным тарифам. Таких возможностей у кыргызстанцев еще не было.

— Для путешественников и бизнесменов, которые часто бывают за рубежом, MegaChat — это просто находка. Ведь при его помощи можно существенно сэкономить на связи?

— Ситуация, когда человек, выезжая за рубеж, вынужден вынимать SIM-карту отечественного оператора, типична. Абоненты начинают искать альтернативу — покупать SIM-карты зарубежных операторов. А международная связь — это дорогое удовольствие. Благодаря MegaChat можно оставаться с родными на связи, используя привычный номер MegaCom, и при этом существенно сэкономить. Ведь для работы приложения просто нужен Интернет. С этим обычно за рубежом нет проблем. Во многих странах имеется публичный Wi—Fi.

— Кому выгодно установить у себя это приложение?

— В первую очередь мы ориентируемся на наших абонентов. Они могут скачать приложение, и действующий абонентский номер автоматически зарегистрируется как виртуальный. Сегодня потребители отходят от голосовых звонков и переходят на общение в чатах. В приложении есть возможность переписки, обмена фото и другими файлами.

Но особенно приложением MegaChat заинтересуются наши соотечественники, которые живут и работают за рубежом. Многие из них уже давно отказались от SIM-карт отечественных операторов и перешли на иностранные. Это понятно. Но теперь они могут бесплатно получить виртуальный абонентский номер MegaCom через приложение MegaChat.

Как трудовым мигрантам получить виртуальный номер? Нужно просто скачать приложение, пройти электронную регистрацию (при которой указывается в качестве контактного номера действующий номер пользователя, на этот же номер отправляется код для регистрации) и заключить договор о предоставлении услуг связи в приложении.

После чего выделяется абонентский номер, являющийся виртуальным. Это стандартная процедура для абонентов, так как услуги связи оказываются при обязательной персонификации номера. Абоненту предлагают заполнить необходимые поля, а также прикрепить удостоверяющий личность документ. Ваш паспорт или водительское удостоверение можно сфотографировать прямо из приложения или приложить отсканированную версию. То есть нашим соотечественникам не нужно обращаться в офисы и получать физическую SIM-карту.

— Каково качество связи в приложении MegaChat?

— Для работы приложения используется SIP—протокол передачи данных, и все звонки проходят через Всемирную сеть, поэтому качество звонка напрямую будет зависеть от качества интернет-соединения. Нужно отметить, если абоненты пользуются Интернетом от MegaCom, то с качеством связи в приложении проблем не будет. Мы гарантируем отличную связь.

— Пока MegaChat доступен обществу в бета-версии. Когда ожидается окончательный релиз?

— Нужно отметить, что само приложение — это международная разработка, но адаптированная к нашим условиям с учетом требований MegaCom. И в MegaChat было внедрено множество улучшений, которые требуют тестирования. К тому же это абсолютно новый сервис, и сейчас идет тонкая настройка приложения. Несмотря на тестовый режим, мы наблюдаем очень большой интерес к приложению, число активных пользователей MegaChat стремительно растет. По отзывам можно сделать заключение, что люди очень положительно восприняли MegaChat.