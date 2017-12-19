Кыргызтелеком проведет модернизацию системы биллинга

ОАО «Кыргызтелеком» совместно с российской компанией «Петер-сервис» возобновил реализацию проекта по модернизации биллинговой системы. Соглашение с «Петер-сервис» предусматривает разработку, внедрение и техническую поддержку системы конвергентного биллинга*.

Трансформация биллинга позволит ОАО «Кыргызтелеком» снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания абонентов и ускорить вывод на рынок современных продуктов и пакетов услуг для пользователей, что обеспечит более гибкие возможности для дальнейших маркетинговых инициатив.

Для модернизации инфраструктуры «Кыргызтелеком» старается выбирать современные и высокопроизводительные решения. Такой подход гарантирует компании стабильную работу информационных систем сейчас и в будущем. Жумамудун Жумалиев, вице-президент — технический директор «Кыргызтелекома»

Напомним, что АО «Петер-Сервис» стал победителем открытого тендера на поставку единого биллинга для «Кыргызтелекома» в 2015 году. В том же году была осуществлена предоплата в размере 20 процентов от стоимости всего проекта. Позже реализация проекта была приостановлена по инициативе руководства ОАО «Кыргызтелеком».

Справка. АО «Петер-Сервис» — российская компания, разработчик биллинговых систем для операторов связи. Занимает лидирующие позиции на рынке решений для телекоммуникационного бизнеса и является одной из крупнейших ИТ-компаний России. Компания реализовала более 120 проектов для более чем 50 операторов связи. Головной офис компании расположен в Санкт-Петербурге.

*Конвергентный биллинг — это универсальная биллинговая система, обеспечивающая единое управление всеми пользователями и услугами, независимо от категории услуг, способа предоставления услуг, категории абонентов, методов оплаты.