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Бизнес

Кыргызтелеком построил телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном

ОАО «Кыргызтелеком» завершил строительство второго международного телекоммуникационного стыка на границе с Республикой Таджикистан в селе Карамык Ошской области. Для реализации данного проекта Кыргызтелекомом проложено более 40 км волоконно-оптического кабеля.

Решение о строительстве было обусловлено увеличением потребности международного интернет-трафика в соседней республике, а также для улучшения качества оказываемых услуг ОАО «Кыргызтелеком». В настоящее время проведены переговоры и достигнуты договоренности с компанией «Таджиктелеком» об увеличении объема закупаемого интернет-трафика.

Стык телекоммуникационных сетей на пограничном участке Карамык также открывает возможность организации соединений через Республику Таджикистан на сети Афганистана и Пакистана.

С реализацией данного проекта открываются новые возможности транзитного потенциала республики. Уверен, что запуск телекоммуникационного стыка с Таджикистаном принесет долгосрочные выгоды, как для нашей компании, так и нашим партнерам.

Президент ОАО "Кыргызтелеком" Марат Каратаев

Это второй телекоммуникационный стык на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Первый стык расположен по ветке ВОЛС* «Бишкек — Ош — Баткен — Исфара», по которой уже оказываются услуги доступа в Интернет операторам соседней страны. Строительство нового стыка также позволит обеспечить резервное подключение в случае аварии на сетях.

В настоящее время в эксплуатации Кыргызтелекома находятся 8 международных стыков с ведущими операторами из четырех соседних стран.

ОАО «Кыргызтелеком» является национальным оператором связи Кыргызстана. 90 процентов акций Кыргызтелекома принадлежит государству.

*ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи
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