В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр

Президент ОАО «Кыргызтелеком» Марат Каратаев встретился с управляющим директором чешской телекоммуникационной компании IDC — softwarehouse s.r.o. Карелом Дивишем и с председателем Азиатско-чешской торгово-промышленной палаты Андреем Шкваром. В ходе рабочей встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества и наметили основные направления деятельности.

Основной темой обсуждения стала возможность совместной реализации проекта по созданию первого виртуального центра обработки данных (ЦОД) класса Tier III в Кыргызстане.

«Это технологически сложный проект, реализация которого потребует значительного опыта как со стороны сотрудников Кыргызтелекома, так и со стороны компаний партнера. Поэтому для нас актуален опыт европейских коллег в реализации подобных проектов и решений в области связи и коммуникаций. Только создав ИКТ-инфраструктуру, способную обеспечить текущие и перспективные потребности граждан, бизнеса и государства в передаче, хранении и обработке данных, мы сможем достичь качественных результатов при реализации других цифровых проектов», — отметил Марат Каратаев.

По словам Карела Дивиша, их компания заинтересована в инвестировании в Кыргызтелеком, который обладает необходимой сетевой и другой инфраструктурой для создания высокотехнологичного дата-центра международного стандарта.

Справка. Центр обработки данных, или дата-центр, — это специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам Интернета. Дата-центр исполняет функции обработки, хранения и распространения информации.