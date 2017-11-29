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Бизнес

«Кыргызтелеком» и «Узбектелеком» обсудили перспективы сотрудничества

В Бишкеке состоялась рабочая встреча председателя правления ОАО «Кыргызтелеком» Марата Каратаева с генеральным директором АК «Узбектелеком» Шухратом Кадировым, в ходе которой главы компаний обсудили планы совместной работы. На встрече присутствовали коммерческий директор ОАО «Кыргызтелеком» Мирлан Карабукаев, финансовый директор ОАО «Кыргызтелеком» Айгерим Орозбекова, финансовый директор АК «Узбектелеком» Талибжан Алимов, коммерческий директор представительства NEC в Центральной Азии, Казахстане и Закавказью Виктор Шегай и другие.

Участники переговоров обсудили состояние дел и перспективы сотрудничества компаний, обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия и рассмотрели приоритетные направления совместной деятельности.

Наибольшее внимание стороны уделили вопросам обеспечения Центральноазиатского региона альтернативными каналами поставки Интернета, развития трансграничных информационно-телекоммуникационных сетей.

Представитель японской корпорации NEC Виктор Шегай выразил заинтересованность предприятия в развитии партнерских отношений с «Кыргызтелекомом», в разработке и совместном участии в местных телекоммуникационных проектах, в том числе в программе цифровой трансформации Кыргызской Республики «Таза коом».

В целях укрепления профессиональных и деловых связей между компаниями стороны договорились также об обмене опытом работы по подготовке и обучения кадров.

Это первый деловой визит руководства «Узбектелекома» в Кыргызстан с 1991 года.

Справка. NEC (Nippon Electric Corporation) — японская корпорация, производитель электронной, компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования, одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний. Представительство NEC по Центральной Азии, Казахстану и Закавказью было основано в 1997 году и находится в городе Ташкенте.
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