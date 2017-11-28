Круглосуточная информационно-справочная служба 0811: Мы знаем ВСЕ!

Операторы информационно-справочной службы 0811 оперативно ответят на ваши вопросы.

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Тарификация:

— стоимость звонка с сети ОАО «Кыргызтелеком» для населения — 12 сомов за минуту;

— для организаций — 20 сомов за минуту;

— стоимость звонка для абонентов сети альтернативных операторов связи — 20 сомов за минуту.

Примечание. Тарификация поминутная. Тарифы указаны с учетом налогов, предусмотренных законодательством КР. В случае безналичного платежа 2 процента НСП не взимается.