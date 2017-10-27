Все больше абонентов подключаются к новой услуге — Mega iTV. Оцените и вы возможность просмотра цифрового телевидения через мобильное приложение!

Абонентам предоставляется около 70 рейтинговых каналов для любого вкуса и возраста. Можно быть уверенным, что Mega iTV привлечет внимание всей вашей семьи! Благодаря услуге от MegaCom можно смотреть интересные мультфильмы, популярные сериалы, увлекательные документальные фильмы, лучшие блокбастеры и следить за новостями.

Отечественный мобильный оператор приготовил абонентам приятный бонус: подключите услугу Mega iTV до 1 декабря 2017 года и получите 30 дней бесплатного просмотра!

наберите команду *710*1# ;

; установите на своем устройстве на базе Android или iOS приложение Mega iTV, скачав из Google PlayMarket AppStore

запустив приложение, введите номер телефона в формате 055Ахххххх и пароль, полученный по SMS;

и пароль, полученный по SMS; нажмите на созданный аккаунт (номер вашего мобильного телефона) и наслаждайтесь просмотром!

Для этого необходимо совершить всего несколько простых действий:

Видеоинструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.

По завершении пробного периода абонентская плата за использование услуги составит 5 сомов в сутки. Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется.

Услуга доступна для подключения на тарифных планах «Элдик» и «Элдик Интернет».

Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией «Акнет».

Подробная информация о Mega iTV на сайте MegaCom.