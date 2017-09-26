Кыргызтелеком обеспечил средствами связи около 1500 избирательных участков

В настоящее время ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило средствами связи около полутора тысяч избирательных участков по всей республике. Остальные избирательные участки пользуются услугами сотовой связи.

Для обеспечения бесперебойной и качественной связью центральной, областных, участковых избирательных комиссий ОАО «Кыргызтелеком» ежедневно осуществляет контроль за работой телефонных каналов, соединительных линий Государственной компьютерной сети и VPN.

Избирательные участки, которые подлежат обеспечению средствами связи, телефонизированы: проводной связью — 817 участков, радиостанциями — 7 участков, телефонами абонентского радиодоступа CDMA-450 — 707 участков, телефонами сотовой связи — 815 участков.

В самом ОАО «Кыргызтелеком», его центральном аппарате и во всех филиалах созданы штабы для контроля за ходом подготовки средств связи для обслуживания выборов.

Предприятие гарантирует бесперебойную и стабильную связь в день выборов президента Кыргызской Республики на избирательных участках.