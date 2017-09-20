Совет директоров Кыргызтелекома созывает внеочередное общее собрание акционеров

Председатель Совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» Бекзат Усенканов сообщил, что президентом Кыргызской Республики Алмазбеком Атамбаевым был подписан закон КР «О внесении изменений и дополнений в закон «Об акционерных обществах» от 28 июля 2017 года № 154. С вступлением в силу указанного закона, в целях соблюдения законодательства и приведения в соответствие с ним Устава акционерного общества и иных внутренних нормативных документов, Совет директоров ОАО «Кыргызтелеком» принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

В закон «Об акционерных обществах» от 27 марта 2003 года № 64 внесены следующие поправки:

вводится понятие «независимый член совета директоров», и в публичных компаниях не менее 30 процентов состава совета директоров должны быть независимыми членами совета директоров;

дочернее общество не может приобретать акции основного общества;

основанием для созыва внеочередного общего собрания является требование акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций общества;

к компетенции общего собрания акционеров относится утверждение аудиторской организации и/или аудитора общества и размера оплаты услуг.

На повестку дня вынесены следующие вопросы:

Состав счетной комиссии ОАО «Кыргызтелеком». Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Кыргызтелеком». Информация Совета директоров ОАО «Кыргызтелеком». Досрочное прекращение полномочий состава Совета директоров ОАО «Кыргызтелеком». Избрание состава Совета директоров ОАО «Кыргызтелеком». Утверждение аудиторской организации и/или аудитора ОАО «Кыргызтелеком».

Внеочередное общее собрание состоится 5 октября 2017 года в 15.00 по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Чуй, 96.