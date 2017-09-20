Кыргызтелеком провел оптимизацию структуры компании и увеличил зарплаты

В начале 2017 года был проведен анализ текущего состояния и финансово-хозяйственной деятельности компании. По итогам анализа выявились проблемы в структурном управлении компанией, в неэффективно выстроенных бизнес-процессах, в дублировании функций некоторых отделов и «раздутости» штата сотрудников.

Так, в целях оптимизации структуры и численности работников, для повышения эффективного управления, оперативного и правильного принятия решений и снижения затрат была разработана и утверждена новая структура Центрального аппарата и областных филиалов ОАО «Кыргызтелеком».

Оптимизация структуры и штата сотрудников позволила сократить расходы почти на 15 миллионов сомов в год

Также указанные мероприятия позволили меньшить время принятия решений, повысить конкурентоспособность компании на рынке, повысить прибыльность и качество обслуживания клиентов, тем самым увеличить налоговые отчисления в государственный бюджет и капитализацию компании, инвестировать средства в новые проекты.

В рамках улучшения благосостояния своих сотрудников и повышения мотивации руководством компании была повышена заработная плата сотрудникам.

С 01.01.2017 года введена ежемесячная дифференцированная социальная поддержка в основном производственных работников (монтеры, операторы, менеджеры и специалисты младшего звена), обеспечено повышение заинтересованности каждого из работников компании в общих результатах труда, сохранение высококвалифицированных кадров как залога выполнения поставленных производственных задач.