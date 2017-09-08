Сегодня каждый кыргызстанец может наслаждаться технологиями высокоскоростного 4G LTE за умеренную плату.

MegaCom проводит кампанию доступности мобильного Интернета и поэтому разработал тарифный план «Элдик Интернет». Абоненты отлично отреагировали на инициативу ведущего мобильного оператора — этот тарифный план стал невероятно популярным среди жителей Кыргызстана.

Благодаря «Элдик Интернет» каждый сможет подобрать для себя оптимальный вариант с необходимым объемом гигабайт. Самый выгодный из них — «Элдик Интернет 90». Он идеально подойдет всем кыргызстанцам.

Всего за 90 сомов в неделю вы получаете 6 ГБ Интернета на максимальной скорости, 100 минут разговоров и 100 SMS внутри сети. Этого объема, с учетом потребностей современного человека, более чем достаточно.

Кроме того, MegaCom сделал тарифный план очень удобным для абонентов. Внушительный объем безлимитного Интернета предоставляется на неделю без разделения по дням. При необходимости к любому из выбранных пакетов можно подключить турбокнопку с высокоскоростным Интернетом до конца срока действия пакета.

Стоимость перехода на тарифный план «Элдик Интернет» составляет 60 сомов + недельная абонентская плата за выбранный пакет. Подробнее о тарифе узнайте на сайте компании или позвонив на номер *678.

«Элдик интернет» — Интернет без ограничений!