Премьера фильма «Саякбай» состоится в кинотеатре BROADWAY

Национальная премьера фильма «Саякбай» пройдет на самом большом в Кыргызстане экране — в кинотеатре BROADWAY.

BROADWAY — это семь кинозалов с максимальным удобством для зрителя и повышенными мерами безопасности.

Интерьер выполнен в стиле кинотеатров 1950-1960 годов.

В BROADWAY используются лазерные проекторы и высококачественные звуковые системы. Кроме того, применена технология «парящего экрана» — создается иллюзия того, что изображение парит в пространстве, а серебряное покрытие делает картинку еще лучше.

У бишкекчан появилась уникальная возможность самим выбрать фильм для просмотра в уютном VIP-зале.

В кинобаре для приготовления попкорна и розлива пепси также используются самые современные технологии. Кроме того, там представлен большой ассортимент различных закусок и напитков.

Купить билеты и узнать расписание сеансов можно на сайте кинокомплекса.

BROADWAY приглашает на торжественное открытие кинотеатра 7 сентября в 18.00. Гостей ждет праздничная шоу-программа.

В 21.00 состоится премьерный показ фильма «Саякбай».

Новый кинотеатр ждет своих зрителей: проспект Айтматова, 3 (ТРЦ «Asia Mall»).