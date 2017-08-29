Абоненты «Кыргызтелекома» подхватили вирус. Генеральный директор БГТС Туратбек Учкемпиров рассказал, из-за чего возникла проблема с модемами и как ее устранить.

По его словам, жалобы от абонентов начали поступать 21 августа. Люди жаловались на плохое качество связи или отключение модема. Проверка показала, что данные с модемов стираются. В основном вирусу подвержены устаревшие модели оборудования. Зараженными оказались и компьютеры абонентов, на которых не установлены антивирусные программы. Уже обратились 1 тысяча 734 абонента, 157 пользователей пожаловались на проблему повторно после перепрошивки модема.

БГТС бесплатно обновляет прошивку модема. В Бишкеке организовано 17 рабочих мест в сервисных центрах для устранения проблемы. За время простоя абонентам произведут перерасчет.

Туратбек Учкемпиров рекомендует: прежде чем подключить перепрошитый модем, необходимо проверить компьютер антивирусной программой. «Аваст», «Касперский», НОД 32 не помогают в данной ситуации. Лучше воспользоваться Dr.Web CureNet.