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Бизнес

С MegaCom — дети под присмотром

Родители все время беспокоятся о своих детях. Близится новый учебный год, по всей стране дети идут в школу, по дороге к ней учеников могут поджидать самые неожиданные ситуации. Поэтому заботливые папы и мамы хотят быть в курсе местонахождения ребенка. Благодаря услуге «Где дети?» от MegaCom волноваться вы будете меньше.

Сегодня у многих школьников есть мобильные аппараты. Чтобы подключить эту полезную услугу, наберите команду *089*055Ахххххх#, указав номер телефона ребенка. После этого с телефона ученика нужно лишь отправить ответное SMS с текстом «1» на поступивший запрос, и вы подключены к услуге!

Чтобы отслеживать путь ребенка, достаточно набрать команду *089*055Ахххххх#, и данные о месторасположении ребенка поступят вам SMS-сообщением с ссылкой на интернет-карту, при открытии которой интернет-трафик будет бесплатным.

Воспользоваться услугой «Где дети?» можно также с помощью мобильного приложения «МегаПомощник», которое доступно как на iOS, так и на Android. Кроме того, есть возможность получать ежедневные уведомления о месторасположении ребенка с помощью услуги «Автооповещение».

Очень важно научить детей отправлять сигнал SOS в экстренном случае! Для этого сохраните команду *91# в быстрый набор, чтобы ребенок мог отправить срочное сообщение в одно нажатие. При этом экстренное SMS с данными о месторасположении ребенка поступит всем подключенным родителям, даже при нулевом балансе телефона школьника! Кстати, отправка двух экстренных сообщений в месяц абсолютно бесплатна.

Услуга не требует обязательных ежемесячных затрат, а отсутствие абонентской платы позволит пользоваться услугой только тогда, когда вам это необходимо.

Дополнительную информацию об услуге можно узнать на сайте компании и по номеру *89. Звонок для абонентов MegaCom бесплатный.
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