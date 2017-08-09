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Бизнес

Кабмин поддерживает проект Кыргызтелекома по запуску «Безопасного города»

На заседании коллегии Фонда по управлению государственным имуществом 8 августа первый заместитель руководителя аппарата правительства Жылдызбек Исагулов, подводя итоги полугодия, привел в пример работу правления ОАО «Кыргызтелеком». Он подчеркнул, что в результате эффективного управления компания за шесть месяцев получила более одного миллиарда сомов дохода.
  
«Более того, за этот период разработан ряд инновационных проектов. К примеру, технические условия для запуска пилотного проекта «Безопасный город», разработанные руководством компании, нашли поддержку не только в аппарате правительства, но и в аппарате президента», — отметил Исагулов.
 

Компания продемонстрировала способность реализовать важные государственные заказы в сфере информационных технологий.

Первый заместитель руководителя аппарата правительства Жылдызбек Исагулов
Председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Нурлан Мадаминов подчеркнул, что Фонд по управлению государственным имуществом  оказывает всяческую поддержку в реализации проектов компании, в том числе по проекту «Безопасный город». Глава ФУГИ Болсунбек Казаков отметил, что компания не только способна реализовать проекты, но также перевыполнить годовой план по доходам. «Для этого есть все условия», - считает Казаков.
 

Для запуска пилотного проекта на материально-технической базе ОАО имеются все возможности. В частности, на базе компании есть разветвленная по всей республике телекоммуникационная сеть, развитая инфраструктура, серверная часть, соответствующие специалисты.

 
Кроме этого «Кыргызтелеком» в первом полугодии 2017 заключил меморандум с компаниями разработчиками программно-аппаратных комплексов о реализации пилотного проекта на безвозмездной основе.
 
Компании-разработчики в целях демонстрации своих программных возможностей готовы бесплатно предоставить программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения, а также видеокамеры для реализации пилотного проекта «Безопасный город». Приоритеты по выбору программно-аппаратных комплексов и сетевых камер и систем наблюдения — не только фиксация нарушений, но и решение задач МЧС и муниципальных служб», — сказал Мадаминов.

Отметим, в целом доходы Кыргызтелекома вместе с дочерними компаниями составили 1 миллиард 100 миллионов сомов. Доходы компании без дочерних компаний за шесть месяцев 2017 года составили 839 миллионов 99 тысяч сомов, прогноз перевыполнен на 1,7 процента, или на 13 миллионов 759 тысяч сомов.

Как сказал председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Нурлан Мадаминов, перевыполнение плана достигнуто за счет предоставления клиентам услуг местной, междугородной и международной телефонной связи, услуг Интернета и IPTV.
 
Основными источниками доходов предприятия в первом квартале 2017 года стали доходы от:
  • Интернета (филиалы),
  • услуг местной телефонной связи,
  • операционной деятельности,
  • услуг междугородной связи.
 
«В результате целенаправленного использования поступавших финансовых средств от предоставления услуг расходы от операционной деятельности составили 793 миллиона 782 тысячи сомов, что составляет 17 процентов к прогнозной величине, или экономия составила 163 миллиона 467 тысяч сомов. За счет оптимизации расходов по трафику, межоператорских расходов с телекоммуникационными компаниями Кыргызстана и зарубежья удалось сэкономить 47 миллионов 701 тысячу сомов, что составляет 5 процентов от общих прогнозных расходов. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года расходы по трафику сократились на 2 миллиона 897 тысяч сомов, или на 98 процентов их объема», — сообщил Мадаминов.
 

Экономия расходов произошла по сравнению с прогнозными показателями по всем основным анализируемым статьям, в результате операционная прибыль составила 45 миллионов 317 тысяч сомов.

Председатель правления ОАО «Кыргызтелеком» Нурлан Мадаминов
 
Также Мадаминов отметил, что в первом полугодии Кыргызтелеком путем переговоров и ряда мероприятий значительно снизил цену закупаемого внешнего интернет-трафика: тариф снижен даже по сравнению с ценой до ее повышения в августе 2016 года.

Так, в первом квартале текущего года проведены два открытых тендера на закупку внешнего интернет- трафика. «В тендерах участвовали крупные операторы связи России, Казахстана и Китая. Также после проведения двух тендеров дополнительно был проведен конкурс котировок цен, после которых определились компании, предложившие наименьшую стоимость на закупаемый внешний канал Интернета. При этом удалось увеличить объем внешнего канала, что позволило улучшить качество предоставляемых услуг доступа в Интернет нашим клиентам», — сказал Нурлан Мадаминов.
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