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Бизнес

MegaCom продолжает техническое развитие сети

Компания MegaCom стремится и дальше улучшать качество мобильной связи по всей территории Кыргызстана, уделяя особое внимание отдаленным населенным пунктам страны.

В июне 2017 года технология третьего поколения запущена в селе Таш-Тумшук (Аксайский аильный аймак) Баткенской области. Кроме того, улучшено покрытие 3,75G в городах Бишкеке, Кара-Балте и селе Беловодское Чуйской области.

MegaCom не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций. В значительной степени был улучшен сигнал 4G в городах Бишкеке и Караколе, селах Беловодское и Чуй.

Постоянная работа над расширением, техническим развитием и оптимизацией сети обеспечивает абонентов MegaCom высококачественной мобильной связью, быстрым Интернетом и возможностью быть на связи в любом уголке Кыргызстана.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в режиме онлайн благодаря Интерактивной карте покрытия сети, где можно отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, быстро получить информацию о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

MegaCom — надежный оператор связи.
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